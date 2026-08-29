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«Угрожали выслать на Украину». В Израиле начался суд над Артёмом Кирпичёнком

«Угрожали выслать на Украину». В Израиле начался суд над Артёмом Кирпичёнком

Захваченного израильскими силовиками российского историка, писателя и журналиста Артёма Кирпичёнка после пыток начали судить с уже заранее известным приговором.

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