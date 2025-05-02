Политика как он...
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Политика как она есть

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Без голосования в конгрессе новой помощи от США Украине не видать – депутат Рады

Без голосования в конгрессе новой помощи от США Украине не видать – депутат Рады

Остатки байденовской помощи будут идти на Украину до 2026 года, однако на новые пакеты Киев может не рассчитывать.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ни фига  себе  остатки - аж и в  26  году  будут  идти. Так и Трамп  при  всём  его  пустобольстве  будет снабжать Бадеростан  оружием  . Открыто ли, втихую  ли, неважно. Но  будет.
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14 час.
Житель Империи
Всё, что обещает трамп надо делить на 10, а сейчас ещё после подписания договора о редкоземельных элементах ещё и войска введут, якобы для охраны своих разработок. От этого клоуна всё можно ожидать.
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7 час.
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