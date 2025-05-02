Без голосования в конгрессе новой помощи от США Украине не видать – депутат Рады

Ни фига себе остатки - аж и в 26 году будут идти. Так и Трамп при всём его пустобольстве будет снабжать Бадеростан оружием . Открыто ли, втихую ли, неважно. Но будет.

Житель Империи

Всё, что обещает трамп надо делить на 10, а сейчас ещё после подписания договора о редкоземельных элементах ещё и войска введут, якобы для охраны своих разработок. От этого клоуна всё можно ожидать.