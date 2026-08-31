🏢Можно заселиться в гостиницу по водительским правам: как это работает С 1 января 2026 года гражданин России может предъявить водительское удостоверение при заселении в гостиницу, если у него нет предусмотренных правилами документов, удостоверяющих личность.
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