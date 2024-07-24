Михаил Мишустин оценил потенциал новосибирского Академпарка

Академпарк – это комплексный технопарк, региональный институт развития в инновационной сфере. Действует в рамках реализации госпрограммы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий».
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