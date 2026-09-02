‼️🇺🇦🔥 Командир спецподразделения ГУР «Тимур» обвинил сотрудников СБУ в похищении офицера и стрельбе по разведчикам ▪️По словам «Тимура», сотрудники СБУ задержали боевого офицера военной разведки без официально предъявленных обвинений и удерживали его.