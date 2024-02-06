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В Нидерландах выставят на продажу «Портрет крестьянки в белом чепце» Ван Гога

В Нидерландах выставят на продажу «Портрет крестьянки в белом чепце» Ван Гога

В марте на ежегодной ярмарке искусства и антиквариата Tfaf в Нидерландах выставят на продажу работу голландского художника Винсента Ван Гога «Портрет крестьянки в белом чепце» (Tête de paysanne à la coiffe blanche).

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