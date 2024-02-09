Морозов переизбран президентом КХЛ на второй 4-летний срок

Алексей Морозов продолжит руководить Континентальной хоккейной лигой до 2028 года. Сайт КХЛ сообщает, что на заочном заседании Совета директоров лиги 46-летний Морозов был единогласно переизбран ее президентом.
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