Военное обозрение

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Российские войска наступают в сторону Константиновки и ведут бои на западе Марьинки

Российские войска наступают в сторону Константиновки и ведут бои на западе Марьинки

Донецкий фронт остается наиболее активным районом боевых действий с украинскими формированиями. По состоянию на утро 20 января, российские войска предпринимали наступательные действия в районе Парасковеевки.

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