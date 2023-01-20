Российские войска наступают в сторону Константиновки и ведут бои на западе Марьинки

Донецкий фронт остается наиболее активным районом боевых действий с украинскими формированиями. По состоянию на утро 20 января, российские войска предпринимали наступательные действия в районе Парасковеевки.
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