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Царьград

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Андраде: два гола за «Зенит» в 12 матчах — уже рекорд для меня

Андраде: два гола за «Зенит» в 12 матчах — уже рекорд для меня

Защитник петербургского «Зенита» Кевин Андраде поделился мыслями о собственной результативности в составе сине-бело-голубых.

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