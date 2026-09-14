Выпускники дома социального обслуживания «Надежда» переедут в учебную квартиру в ноябре 2026 года. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Австралийская сем...
- ХЛ На кого на самом ...
- ДВ В Нижегородской о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым