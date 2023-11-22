На чемпионате Азии по дзюдо карагандинские спортсмены заняли призовые места

На чемпионате Азии по дзюдо среди молодёжи и юниоров, который прошёл в Ташкенте, представители Карагандинской области в составе сборной Казахстана завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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