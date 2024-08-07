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Боевики ВСУ расстреляли беременную во время эвакуации из Курской области

Боевики ВСУ расстреляли беременную во время эвакуации из Курской области

Военнослужащий Вооружённых сил Украины расстрелял проживавшую в расположенном на территории Курской области населённом пункте Куриловка гражданку Российской Федерации, когда проходили эвакуационные мероприятия.

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