Боевики ВСУ расстреляли беременную во время эвакуации из Курской области

Военнослужащий Вооружённых сил Украины расстрелял проживавшую в расположенном на территории Курской области населённом пункте Куриловка гражданку Российской Федерации, когда проходили эвакуационные мероприятия.
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