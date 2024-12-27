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США выделяют Украине 1,25 млрд долларов на военную помощь до конца года

США выделяют Украине 1,25 млрд долларов на военную помощь до конца года

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый военный пакет помощи Украине на сумму 1,25 миллиарда долларов.

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