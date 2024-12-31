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Георгий Джикия исключен из заявки «Химок» на сезон РПЛ

Георгий Джикия исключен из заявки «Химок» на сезон РПЛ

Бывший капитан сборной России, защитник Георгий Джикия исключен из заявки подмосковных «Химок» на нынешний сезон российской Премьер-Лиги.

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