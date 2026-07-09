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Вечерний Новосибирск

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Агроном объяснила новосибирским дачникам причины появления кривых огурцов

Агроном объяснила новосибирским дачникам причины появления кривых огурцов

Агроном Елена Шелбогашева уверена, что большинство проблем кроется в неправильном поливе. По её словам, новички часто либо заливают грядки, либо забывают про них, а ведь огурцы крайне чувствительны к влаге.

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