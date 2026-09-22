В Ивановской области поддержали инициативу о компенсациях проезда для студенческих семей

Депутаты фракции КПРФ во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект о ежемесячных компенсациях расходов на проезд для студенческих семей.
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