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Ивановские новости

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В Ивановской области поддержали инициативу о компенсациях проезда для студенческих семей

В Ивановской области поддержали инициативу о компенсациях проезда для студенческих семей

Депутаты фракции КПРФ во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект о ежемесячных компенсациях расходов на проезд для студенческих семей.

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