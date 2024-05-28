«Вест Хэм» покупает за 12+1,5 млн евро защитника Бразилии и «Фламенго» Бруно

Центральный защитник «Фламенго» Фабрисио Бруно близок к переходу в «Вест Хэм». Лондонцы согласовали трансфер 28-летнего игрока сборной Бразилии за 12 млн евро плюс 1,5 млн в виде бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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