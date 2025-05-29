Андрей Коваленко совместно с мэром Александром Тугаревым провели заседание совета по инвестиционной деятельности при администрации муниципального образования городской округ «Долинский»

В городском округе «Долинский» прошло заседание совета по инвестиционной деятельности под председательством мэра Александра Тугарева, сопредседательством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрея Коваленко, участием Долинского городского прокурора Руслана Семенихина, представителей органов государственной и исполнительной власти, бизнес-объединений Долинского района.