Андрей Коваленко совместно с мэром Александром Тугаревым провели заседание совета по инвестиционной деятельности при администрации муниципального образования городской округ «Долинский»

В городском округе «Долинский» прошло заседание совета по инвестиционной деятельности под председательством мэра Александра Тугарева, сопредседательством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрея Коваленко, участием Долинского городского прокурора Руслана Семенихина, представителей органов государственной и исполнительной власти, бизнес-объединений Долинского района.
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