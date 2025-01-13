Обматеривший отмывающих птиц от мазута волонтеров чиновник извинился

Замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин, который ранее обругал матом волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута, извинился перед добровольцами.
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