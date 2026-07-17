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Военные новости ★ сводки СВО

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Киев установил ежедневный лимит выдачи тел боевиков ВСУ из моргов

Киев установил ежедневный лимит выдачи тел боевиков ВСУ из моргов Бандеровские власти Украины обязали морги установить лимит выдачи тел погибших военнос.

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