Политолог Дудаков допустил военное столкновение США и Китая из-за Тайваня

Политолог и американист Малек Дудаков высказал мнение о возможном триггере вооруженного конфликта между США и Китаем, указав на противоречия, возникающие вокруг Тайваня и спорных островов в Южно–Китайском море.
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