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ТАСС: самолёт-разведчик НАТО совершил краткий полёт над Чёрным морем

ТАСС: самолёт-разведчик НАТО совершил краткий полёт над Чёрным морем

Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза рассказал ТАСС, что самолёт разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II провёл короткий полёт над нейтральными водами в западной части Чёрного моря.

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