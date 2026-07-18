ТАСС: самолёт-разведчик НАТО совершил краткий полёт над Чёрным морем

Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза рассказал ТАСС, что самолёт разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II провёл короткий полёт над нейтральными водами в западной части Чёрного моря.
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