История с шоубизом порой достаточно омерзительна: Эксперт не стал скрывать эмоций

Ранее стало известно о том, что раскритиковавший и осуждавший спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины певец Валерий Меладзе намерен устроить чёс по городам и весям нашей страны - отправляется в очередной тур в начале мая.
Ранее стало известно о том, что раскритиковавший и осуждавший спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины певец Валерий Меладзе намерен устроить чёс по городам и весям нашей страны - отправляется в очередной тур в начале мая.
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