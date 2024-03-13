Путин заявил, что был не готов к предложению Ельцина возглавить страну

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости заявил, что был не готов к предложению первого российского лидера Бориса Ельцина возглавить страну.
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