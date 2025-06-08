ВСУ ударили по парковке в Белогорье, пятеро пострадали

фото: t.me/minzdravmosreg ВСУ дважды ударили беспилотниками по парковке у магазина в селе Никольское Белгородской области, пять человек получили ранения, сообщил 8 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.
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