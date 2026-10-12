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Провинция.ру

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Причина передачи активов Auchan во временное управление названа Кремлем

Причина передачи активов Auchan во временное управление названа Кремлем

Кремль объяснил, что активы Auchan и Nestle переданы во временное управление из‑за принадлежности компаний к «недружественным странам» .

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