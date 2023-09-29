Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым формирование добровольческих бригад для СВО

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и главой "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" полковником в отставке Андреем Трошевым, информирует пресс-служба Кремля.
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