В одежде погибшей утром 12 ноября под колесами мусоровоза в Дровяном переулке нашли паспорт. На имя 60-летней жительницы Коломны.
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В одежде погибшей утром 12 ноября под колесами мусоровоза в Дровяном переулке нашли паспорт. На имя 60-летней жительницы Коломны.