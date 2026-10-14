Росатом завершил покупку доли в 77 млрд рублей у Шишкарева

Росатом приобрел 100% ООО "Управляющая компания "Дело", закрыв сделку с Сергеем Шишкаревым на 77 млрд рублей.
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