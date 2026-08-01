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2 л.с., большая батарея, карбоновая рама и крутящий момент больше, чем у Lada Granta. Представлен электровелосипед Raymon Tarok Ultra с мотором DJI

2 л.с., большая батарея, карбоновая рама и крутящий момент больше, чем у Lada Granta. Представлен электровелосипед Raymon Tarok Ultra с мотором DJI

Тут полноценная подвеска и гидравлические тормозаНемецкая компания Raymon анонсировала новый горный электровелосипед Tarok Ultra 2027, одной из главных особенностей которого стала новейшая система привода DJI Avinox M2S.

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