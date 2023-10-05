В ГД внесли законопроект с уточнениями положений закона о выборах президента РФ

В Госдуму внесен законопроект с уточнениями положений закона о выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
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