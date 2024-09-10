Александр Дубинский: Зеленский предлагает мирный план: зачем слушать собственный народ, если есть заморские эксперты?

У меня только один вопрос. Почему Зеленский обсуждает свой «мирный план» с кем угодно, но только не с украинцами, которые ведут войну и живут в ней? Очевидно, что свои оценки «мирному плану» должны дать сначала мы, а потом уже заморские дяди и тети.