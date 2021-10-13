Что лично мне не нравилось в СССР. И что способствовало краху страны

Театр абсурдаПолитикаЧто лично мне не нравилось в СССР. И что способствовало краху страны автор - Василий Романенко Те, кто читают мои статьи, знают, что я сторонник СССР.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев...Три фильма которые всё разложили по полочкам. "Донская повесть." "Тени исчезают в полдень." "Вечный зов."Томара ТычковаДа Советский Союз разрушила вороватая партноменклатура во главе с бездарными правителями хрущевым, брежневым, горбачевым , предавшим заветы и наказы Ленина и Сталина и заботившиеся не о благополучии Советского народа, а о своем личном счастье и грабивших граждан страны.Комментировать
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