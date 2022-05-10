ВС России сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области

Штурмовик Су-25 воздушных сил Украины был сбит Вооруженными силами России возле населенного пункта Новая Дмитровка в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 10 мая на утреннем брифинге.