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ВС России сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области

ВС России сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области

Штурмовик Су-25 воздушных сил Украины был сбит Вооруженными силами России возле населенного пункта Новая Дмитровка в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 10 мая на утреннем брифинге.

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