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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 мая 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 мая 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать девятое число пятого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1255 =Бесконечное множество суждений, взглядов, мировоззрений лишь показывает нам Путь - наверх, на уровень нашего Единения =Все Миры, оболочки, Тонкие тела, позвонки, принципы, качества взаимодействуют между собой разумно, безупречно, плавно = Главное - успокой ум, действуй всегда из тишины, из покоя - это самые верные и правильные решения и поступки в Жизни = Если вы не решитесь выйти за рамки привычного, вы никогда не узнаете радости победы над страхами и обретения крыльев = Если есть Свет, то обязательно будет тень.

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Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю !🙏
Ирина Авдеева
Благодарю!
Irina Karamysheva (Карамышева)
ПОНРАВИЛИСЬ СЛОВА: "Главное - успокой ум, действуй всегда из тишины, из покоя - это самые верные и правильные решения и поступки в Жизни". БЛАГОДАРЮ!

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