Эрдоган назвал решение УЕФА по Демирала наказанием всей турецкой нации

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в попытке наказать всю турецкую нацию, дисквалифицировав нападающего футбольной сборной Мериха Демирала на два матча после игры против Австрии за демонстрацию "волчьего сердца".