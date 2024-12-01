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ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области

ВС России, ударив из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", уничтожили пункт временной дислокации неонацистов в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ, поделившись кадрами с места событий.

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