На первом свидании Михалков отправил жену умываться

Никита Михалков с супругой. Фото: fb.ruКогда Никита Михалков познакомился с красавицей Татьяной Соловьевой, она была одной из звезд Общесоюзного Дома моделей одежды на Кузнецком мосту и представляла страну на зарубежных показах.
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