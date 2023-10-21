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На первом свидании Михалков отправил жену умываться

На первом свидании Михалков отправил жену умываться

Никита Михалков с супругой. Фото: fb.ruКогда Никита Михалков познакомился с красавицей Татьяной Соловьевой, она была одной из звезд Общесоюзного Дома моделей одежды на Кузнецком мосту и представляла страну на зарубежных показах.

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