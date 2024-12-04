4 декабря президент России не только выступил на традиционном мероприятии под названием «Россия зовёт!», но и ответил на некоторые вопросы […] The post Владимир Путин в 15-й раз выступил на Инвестиционном форуме ВТБ appeared first on Медиакратия.
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