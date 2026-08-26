Загранпаспорт и справки: быстро, без очередей и бюрократии

✅ Бесконечные поиски информации – где взять список документов, какие условия нужно выполнить, и почему в каждом отделении ФМС придумывают что-то новое? ✅ Длинные очереди, которые будто застыли на месте – даже если записаться на конкретное время, вас все равно примут с опозданием.