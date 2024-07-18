Суд приговорил ямальца к девяти годам колонии за попытку зарезать собутыльника

Жителя Красноселькупского района отправили в колонию на 9 лет за тягу к кровавым расправам. Ямальца признали виновным в совершении преступлений против жизни и здоровья односельчан по двум эпизодам, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
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