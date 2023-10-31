75-летняя мать устала жить с 40-летними сыновьями и выселила их через суд

Пожилая разведенная женщина из города Павия много лет жила с двоими сыновьями. Несмотря на то, что одному мужчине уже исполнилось 40 лет, а другому — 42, они отказывались покидать родительский дом, даже когда мать начала открыто просить их об этом.
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