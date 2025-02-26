В Якутии полицейские наградили банковских работников и сотрудницу полиграфии за содействие в предотвращении дистанционного мошенничества

Заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) полковник полиции Пётр Трофимов вручил благодарственные письма сотрудницам банков и работнице полиграфической студии, активная гражданская позиция и грамотные действия которых позволили предотвратить хищения денежных средств у жительницы г.
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