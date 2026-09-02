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Аномальное солнце. Летом-2026 число мощных вспышек выросло на треть, а магнитных бурь стало меньше

Аномальное солнце. Летом-2026 число мощных вспышек выросло на треть, а магнитных бурь стало меньше

Этим летом ученые зафиксировали заметное превышение предварительных прогнозов солнечной активности. В период с 1 июня по 31 августа на Солнце зафиксировали 82 сильные вспышки класса M и выше, что на треть больше показателей прошлого года.

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