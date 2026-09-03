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Мировое обозрение

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Таяние вечной мерзлоты угрожает жилым домам Сибири: ущерб может достичь 261 млрд долларов

Таяние вечной мерзлоты угрожает жилым домам Сибири: ущерб может достичь 261 млрд долларов

Таяние вечной мерзлоты грозит арктическим населённым пунктам ущербом, который к середине XXI века может достигнуть 261 млрд долларов.

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