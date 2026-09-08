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Как рынок спецтехники адаптируется к новым условиям: в Москве пройдет национальная выставка-форум «Дело Спецтехники»

Рынок в период изменений Форум «Дело Спецтехники» соберет 20 000 специалистов из разных отраслей. Откроет программу планерное заседание «Рынок спецтехники до 2030» с участием Минпромторга, Минсельхоза, отраслевых ассоциаций и крупнейших ….

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