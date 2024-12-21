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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сане о будущем: «Хочу остаться в «Баварии». Дела идут хорошо, так что посмотрим»

По окончании сезона 28-летний вингер может стать свободным агентом. «Хочу остаться в «Баварии». Макс Эберль (спортивный директор клуба – Спортс”) много говорил об этом, я тоже делился мнением.

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