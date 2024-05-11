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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» забил 86+ голов в 36 турах Серии А впервые за 53 года

«Интер» разгромил «Фрозиноне» (5:0) в матче чемпионата Италии. Миланцы забили не менее 86 голов за 36 туров Серии А впервые за 53 года.

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