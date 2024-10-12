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Царьград

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Ученые из Алабамы: крик младенцев – ключ к развитию речи!

Ученые из Алабамы: крик младенцев – ключ к развитию речи!

Исследователи из Алабамского университета выявили важность ранних вокализаций младенцев для их речевого развития.

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