Глава минздрава Карлов провел обход пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов совместно с главным врачом городской больницы №1 Александром Павловских провел врачебный обход пострадавших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле.
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